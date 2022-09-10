«Ъ»: количество мошеннических звонков в Россию выросло в десять раз

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Число мошеннических звонков из-за границы в Россию увеличилось в первом полугодии в 10 раз. Трафик идет, в основном, через Прибалтику, сообщает «Коммерсант».

Эксперты считают, что уже принятые законодательные меры по контролю звонков с подменных номеров должно сократить их число. В июле и августе за пропуск такого рода звонков были оштрафованы пять операторов. Суммы штрафов составили от 200 тысяч до 600 тысяч рублей.

Мошеннические «колл-центры» после начала спецоперации перебрались на запад Украины и стали чаще звонить россиянам через IP-телефонию.

Но такие звонки требуют дополнительного трафика, который сейчас идет из Прибалтики, — рассказал изданию эксперт по кибербезопасности компании «Информзащита».

Мошеннические звонки компания фиксирует из Германии и Польши, небольшой рост — из Грузии. Активность жуликов восстановилась к лету. Для усиления контроля за подменой номеров государство подключило Генпрокуратуру и ФСБ.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники стали мстить людям, которые при разговоре пытаются их разыграть. Злоумышленники используют номера таких россиян в качестве подменных. Им потом начинают звонить другие жертвы мошенников с требованиями вернуть деньги.