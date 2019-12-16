Количество машин, приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов в Москву, на дорогах столицы увеличится перед новогодними праздниками. Рост фиксируют уже сейчас.
16 декабря трафик вырос на 100 тыс. авто. Пик загруженности придётся на 23-29 декабря. С 30 декабря показатели начнут падать. А 31 декабря мегаполису обещают в целом свободные магистрали. Локальные пробки могут образоваться около крупных торговых центров и развлекательных заведений, передаёт Центр организации дорожного движения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ЦОДД назвал Шереметьево самой популярной точкой вызова такси в декабре 2019 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен