https://static.news.ru/photo/01791622-1fe2-11ea-90e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество машин, приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов в Москву, на дорогах столицы увеличится перед новогодними праздниками. Рост фиксируют уже сейчас.

16 декабря трафик вырос на 100 тыс. авто. Пик загруженности придётся на 23-29 декабря. С 30 декабря показатели начнут падать. А 31 декабря мегаполису обещают в целом свободные магистрали. Локальные пробки могут образоваться около крупных торговых центров и развлекательных заведений, передаёт Центр организации дорожного движения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ЦОДД назвал Шереметьево самой популярной точкой вызова такси в декабре 2019 года.