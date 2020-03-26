https://static.news.ru/photo/fcf65720-6e80-11ea-8727-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Регионы увеличат количество инфекционных коек для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Соответствующее распоряжение отдал глава российского кабмина Михаил Мишустин. Результаты работы проверит Росздравнадзор.

Очень важно, чтобы власти субъектов федерации были готовы оперативно организовать места для тех, кто заболеет. Теперь регионы должны провести необходимую работу, а Росздравнадзор — её проверить и доложить нам, — приводит слова чиновника РИА Новости.

Он добавил, что власти регионов, которые не обеспечат оперативную организацию больничных мест для заражённых коронавирусом, будут строго наказаны. Мишустин добавил, что пренебрежение здоровьем людей во время распространения коронавируса недопустимо.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что около 1,5 млрд рублей бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом нового типа (COVID-19), получат новосибирский центр «Вектор», институт «Микроб» и лаборатории Роспотребнадзора.