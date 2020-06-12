Количество браков в России в апреле сократилось на 40%

https://static.news.ru/photo/7f1e8bdc-ad65-11ea-a400-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В апреле количество браков в России сократилось на 40%, а количество разводов — почти на 75%. Браков в этом период было в 2,5 раза больше, чем разводов, сообщил глава федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Малков.

В целом по стране в апреле их количество значительно снизилось. В этом апреле было зарегистрировано 33 787 браков, а в прошлом году в апреле было 56 818 браков, — сказал Малков в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что меньше всего свадеб было в Кабардино-Балкарии — 4% от показателя 2019 года. В пяти регионах при этом количество браков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло: в Курской, Пензенской, Воронежской, Липецкой областях и Чувашии.

Количество разводов тоже сократилось, причём намного существеннее, чем количество браков, почти на три четверти. Разводов в этом апреле было 13 783, а годом ранее было 53 740, — подытожил Малков.

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