Количество безработных в России сократилось на 400 тысяч

https://static.news.ru/photo/26c8d39e-5737-11eb-905f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В России за полтора месяца число официально зарегистрированных безработных сократилось на 400 тысяч человек. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Так, на 1 декабря 2020 года количество безработных в стране составляло 3,1 млн человек. По состоянию на 15 января официально этот статус имеют 2,7 млн человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

Ранее президент Владимир Путин поручил обеспечить восстановление рынка труда и снижение безработицы. Он подчеркнул, что необходимо «дать людям стабильный заработок».

Как писал NEWS.ru, свыше 40% россиян уверены в грядущем росте безработицы, 19% придерживаются обратного мнения, а 32% считают, что рынок труда в 2021 году не изменится.

Кроме того, участники опроса, проводившегося фондом «Общественное мнение» в конце декабря, дали свои прогнозы относительно экономической ситуации в стране. Так, 23% сочли, что она ухудшится, 28% надеются на улучшение и 41% не ожидают никаких перемен.