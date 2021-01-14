Количество безработных в России сократилось на 400 тысяч

В России за полтора месяца число официально зарегистрированных безработных сократилось на 400 тысяч человек. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
Так, на 1 декабря 2020 года количество безработных в стране составляло 3,1 млн человек. По состоянию на 15 января официально этот статус имеют 2,7 млн человек,
Ранее президент Владимир Путин поручил обеспечить восстановление рынка труда и снижение безработицы. Он подчеркнул, что необходимо «дать людям стабильный заработок».
Как писал NEWS.ru, свыше 40% россиян уверены в грядущем росте безработицы, 19% придерживаются обратного мнения, а 32% считают, что рынок труда в 2021 году не изменится.
Кроме того, участники опроса, проводившегося фондом «Общественное мнение» в конце декабря, дали свои прогнозы относительно экономической ситуации в стране. Так, 23% сочли, что она ухудшится, 28% надеются на улучшение и 41% не ожидают никаких перемен.