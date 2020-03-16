https://static.news.ru/photo/b0c4fc9a-676d-11ea-90ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aqua Caves UK /twitter.com

Жители Санкт-Петербурга обнаружили в одном из озёр на севере города кольчужного сома карачама, который обитает в Южной Америке.

Рыба появилась в Нижнем Суздальском озере. Её фотография опубликована в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Кандидат биологических наук, зоолог Филипп Тумасьян рассказал «Невским новостям», что существуют виды рыб, которых завозят в те места, где они жить не должны. По его словам, иногда это делается специально, а иногда происходит по чистой случайности.

Бывают также любители экзотических животных, которые специально их заводят у себя, и иногда случайно или специально рыба может попадать в водоёмы и озёра, — рассказал специалист.

Эксперт считает, что рыба погибнет в непривычных для неё условиях существования.

NEWS.ru писал, что в Омской области выставили на продажу систему озёр с рыбой. Четыре озера из пяти — нерестовые. В них обитают окунь, лещ, язь, щуки и линь. Продавец просит за них 2,5 млн рублей.