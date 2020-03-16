Жители Санкт-Петербурга обнаружили в одном из озёр на севере города кольчужного сома карачама, который обитает в Южной Америке.
Рыба появилась в Нижнем Суздальском озере. Её фотография опубликована в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».
Кандидат биологических наук, зоолог Филипп Тумасьян
Бывают также любители экзотических животных, которые специально их заводят у себя, и иногда случайно или специально рыба может попадать в водоёмы и озёра, — рассказал специалист.
Эксперт считает, что рыба погибнет в непривычных для неё условиях существования.
NEWS.ru писал, что в Омской области выставили на продажу систему озёр с рыбой. Четыре озера из пяти — нерестовые. В них обитают окунь, лещ, язь, щуки и линь. Продавец просит за них 2,5 млн рублей.
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