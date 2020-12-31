Кокорина высмеяли в Сети за фото в костюме и кедах

Нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина высмеяли за фотографию, которую футболист опубликовал в Instagram.
На фото спортсмен
Деревня, одевать какие-то валенки под костюм, смех, — написал подписчик.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Гунько заявил, что форварда Александра Кокорина необходимо продать в «Сочи».
Некоторое время назад тренер «Сочи» Владимир Федотов подтвердил информацию о том, что клуб надеется вернуть Кокорина. Известно, что футболист играл за клуб во второй половине прошедшего сезона, когда права на него принадлежали «Зениту». Летом 2020 года срок аренды и контракт истекли — Кокорин перешёл в «Спартак» как свободный агент.