Кокорина высмеяли в Сети за фото в костюме и кедах

https://static.news.ru/photo/627e53fc-4c13-11eb-a840-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина высмеяли за фотографию, которую футболист опубликовал в Instagram.

На фото спортсмен предстал в костюме и спортивной обуви. Снимок вызвал множество комментариев его подписчиков. По словам пользователей, с таким костюмом носить кеды нельзя.

Деревня, одевать какие-то валенки под костюм, смех, — написал подписчик.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Гунько заявил, что форварда Александра Кокорина необходимо продать в «Сочи».

Некоторое время назад тренер «Сочи» Владимир Федотов подтвердил информацию о том, что клуб надеется вернуть Кокорина. Известно, что футболист играл за клуб во второй половине прошедшего сезона, когда права на него принадлежали «Зениту». Летом 2020 года срок аренды и контракт истекли — Кокорин перешёл в «Спартак» как свободный агент.