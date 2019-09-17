https://static.news.ru/photo/0fe49068-d912-11e9-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл после условно-досрочного освобождения останутся под контролем полиции до ноября или декабря, заявил адвокат спортсменов Юрий Падалко.

Они будут должны зарегистрироваться по месту жительства в отделе внутренних дел, и за ними будет осуществлён контроль до ноября-декабря, — сказал юрист.

Кокорин и Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

Как ранее писал News.ru, Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу 17 сентября. Суд удовлетворил их ходатайство об условно-досрочном освобождении.