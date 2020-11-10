Кокорин рассказал про колонию, где Ефремову предстоит отбывать срок

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Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл рассказал про колонию, где предстоит отбывать наказание актёру Михаилу Ефремову. Ранее Кирилл сам содержался в этом учреждении вместе с братом и Павлом Мамаевым.

Условия там абсолютно нормальные, как в лагере детском. Там есть где спать, есть где кушать. Матрасов особенных или пуховых подушек там нет. В одной огромной комнате находятся от 20 до 50 человек. Выжить там точно можно, страшного ничего нет, — рассказал Кокорин в интервью телеканалу «360».

Он также добавил, что питание в колонии на хорошем уровне. Что касается правил общежития — среди осуждённых не принято врать, воровать, ругаться матом. По мнению Кокорина, в целом, тюремные порядки ничем не отличаются от общечеловеческих. При этом он отметил, что не может сравнивать с другими ИК, так как был только в одном учреждении.

Михаилу Олеговичу я желаю от всей души пройти этот очень сложный путь. Мне его искренне жалко как человека, но я понимаю, что он сделал большой грех, — сказал в заключении Кокорин.

Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что актёр Михаил Ефремов будет этапирован в то же исправительное учреждение, где ранее содержались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

ДТП с участием актёра произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. Приговор вступил в силу 6 ноября.