Когда времени в обрез, а готовить надо! Быстрый заливной пирог с капустой!

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Готовим заливной пирог на сметане с капустой — сытная выпечка без хлопот! Этот пирог — идеальное решение, когда хочется вкусной домашней выпечки без долгой возни с тестом. Нежная сметанная заливка, хрустящая капуста и аппетитная золотистая корочка создают потрясающую гармонию вкусов.

Нашинкуйте 300 г белокочанной капусты, обжарьте с 1 луковицей до мягкости, добавьте щепотку тмина для аромата. В миске взбейте 200 г сметаны, 3 яйца, 5 ст. л. муки и 1/2 ч. л. разрыхлителя — тесто должно получиться как на оладьи.

В смазанную форму выложите капусту, залейте сметанной смесью. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до румяного верха. Дайте пирогу 15 минут «отдохнуть» перед нарезкой — так он не развалится.

Совет: для сытной версии добавьте в начинку 100 г обжаренного фарша или грибов. Подавайте со сметаной или зеленым луком.

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