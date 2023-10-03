Когда включат отопление в Москве и Петербурге: названы точные даты Заммэра Бирюков сообщил о старте отопительного сезона в Москве 3 октября

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что отопление начнут включать в зданиях Москвы с сегодняшнего дня, 3 октября. Какие подробности известны, когда отопительный сезон начнется в Санкт-Петербурге?

Почему в Москве решили дать отопление 3 октября

Петр Бирюков пояснил, что решение начать отопление с сегодняшнего дня, 3 октября, было принято из-за резкого понижения среднесуточной температуры воздуха.

«Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем — на предприятиях торговли и промышленности», — рассказал он.

Бирюков подчеркнул, что в этот раз пуск тепла в российской столице стартует сильно позже благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября.

В прошлом году отопление на соцобъектах начали включать по заявкам в первой декаде сентября, а 18 сентября стали подавать тепло в жилые дома, также из-за резкого похолодания.

Как в Москве изменят систему оплаты отопления

19 сентября Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому планируется изменить систему оплаты отопления в Москве. Власти российской столицы могут наделить правом субсидировать компании, снабжающие теплом многоквартирные дома.

Законопроект был разработан по приказу президента России Владимира Путина. Руководство города сможет самостоятельно устанавливать особенности определения суммы оплаты за отопление в жилых домах. Это позволит предотвратить рост стоимости услуг ЖКХ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Когда включат отопление в Санкт-Петербурге

Вчера, 2 октября, в Санкт-Петербурге началось периодическое протапливание. Профильный комитет Смольного по энергетике и инженерному обеспечению подписал соответствующее распоряжение. В пресс-службе городского правительства сообщили, что постепенное включение источников теплоснабжения для циркуляции тепла в централизованной системе отопления началось с 12 часов.

Первыми тепло получат детские сады, школы, учреждения здравоохранения и соцзащиты. Организациям, предоставляющим коммунальные услуги по отоплению в жилых домах, было предложено со 2 октября приступить к периодическому протапливанию. Но только в том случае, если собственники помещений самостоятельно не выбрали другую дату начала периодического протапливания. Всего в Петербурге предстоит дать отопление в 24 096 жилых домов.

Какая температура должна быть в помещениях во время отопительного сезона

Во время отопительного сезона температура в квартире должна быть не менее 18°С, а в угловых комнатах — не ниже 20 °С. В детском учреждении должно быть не меньше 22–24°С тепла, в офисах — от 21°С до 23°С, а в помещениях, где ведется работа, требующая физической нагрузки, — от 16°С до 18°С.

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