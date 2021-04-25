Гинцбург рассказал, когда в РФ завершится пандемия коронавируса

https://static.news.ru/photo/8540b568-a5c5-11eb-bb15-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавируса может завершиться в России примерно через полгода. Такое мнение высказал глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его мнению, наиболее реалистичным сроком является ноябрь.

В свою очередь зампредседателя правительства Татьяна Голикова подчеркнула, что срок во многом зависит от достижения так называемого коллективного иммунитета, его ещё называют популяционным.

Традиционный ответ. Когда мы все достигнем коллективного иммунитета, — отметила вице-премьер.

С таким мнением согласился и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, пандемия завершится после того, как большинство россиян будет вакцинировано.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала президенту Владимиру Путину, что ситуация с распространением коронавируса в стране может усложниться. По её словам, темпы снижения заболеваемости в стране замедляются.