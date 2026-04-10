10 апреля 2026 в 11:00

Когда в холодильнике пусто, а есть хочется срочно: жарю яйца с сыром — улетают быстрее бутеров

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда совсем нет времени стоять у плиты, а перекусить хочется чем-то теплым и сытным. В такие моменты выручает простой рецепт из яиц и сыра — минимум продуктов, максимум вкуса. Получается нежная, румяная закуска, которую можно приготовить буквально за считаные минуты.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • сыр (моцарелла или сулугуни) — 100 г;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло — 1–2 ст. л.

Приготовление

Сыр натрите на терке, яйца разбейте в миску и слегка взбейте с солью. Соедините с сыром и хорошо перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте массу небольшими порциями, как оладьи.

Жарьте на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Переворачивайте аккуратно, чтобы сохранить форму. Готовые лепешки подавайте горячими — со сметаной, зеленью или просто так. Получается сытно, быстро и очень вкусно, когда времени совсем впритык.

Ранее сообщалось, что драчена получается нежной, воздушной и очень сытной, будто картофель превратился в мягкое суфле. Такой рецепт легко заменит и ужин, и праздничное горячее.

Проверено редакцией
Марина Макарова
