Когда в холодильнике пусто, а есть хочется срочно: жарю яйца с сыром — улетают быстрее бутеров

Иногда совсем нет времени стоять у плиты, а перекусить хочется чем-то теплым и сытным. В такие моменты выручает простой рецепт из яиц и сыра — минимум продуктов, максимум вкуса. Получается нежная, румяная закуска, которую можно приготовить буквально за считаные минуты.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

сыр (моцарелла или сулугуни) — 100 г;

соль — по вкусу;

растительное масло — 1–2 ст. л.

Приготовление

Сыр натрите на терке, яйца разбейте в миску и слегка взбейте с солью. Соедините с сыром и хорошо перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте массу небольшими порциями, как оладьи.

Жарьте на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Переворачивайте аккуратно, чтобы сохранить форму. Готовые лепешки подавайте горячими — со сметаной, зеленью или просто так. Получается сытно, быстро и очень вкусно, когда времени совсем впритык.

