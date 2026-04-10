Когда в холодильнике пусто, а есть хочется срочно: жарю яйца с сыром — улетают быстрее бутеров

Иногда совсем нет времени стоять у плиты, а перекусить хочется чем-то теплым и сытным. В такие моменты выручает простой рецепт из яиц и сыра — минимум продуктов, максимум вкуса. Получается нежная, румяная закуска, которую можно приготовить буквально за считаные минуты.
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- сыр (моцарелла или сулугуни) — 100 г;
- соль — по вкусу;
- растительное масло — 1–2 ст. л.
Приготовление
Сыр натрите на терке, яйца разбейте в миску и слегка взбейте с солью. Соедините с сыром и хорошо перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте массу небольшими порциями, как оладьи.
Жарьте на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Переворачивайте аккуратно, чтобы сохранить форму. Готовые лепешки подавайте горячими — со сметаной, зеленью или просто так. Получается сытно, быстро и очень вкусно, когда времени совсем впритык.
