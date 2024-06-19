Когда у православных христиан Троица в 2024 году, что можно и нельзя делать

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева

Троица — двунадесятый христианский праздник, также известный как день рождения Церкви. Рассказываем подробнее о происхождении и значении торжества, а также о том, что делают на Троицу по церковным и народным обычаям.

Дата православной Троицы в 2024 году

День Святой Троицы, он же Троицын день, также известен как Пятидесятница. Он справляется ровно через 50 дней после Пасхи. Так что вычислить, когда будет Троица, можно, если отсчитать 7 недель от Христова Воскресения.

Дата православной Троицы в 2024 году — 23 июня. Накануне, 22 июня, проходит Троицкая родительская суббота. Верующие поминают почивших христиан.

Кстати, католики уже успели отметить Пятидесятницу в конце весны. Согласно григорианскому календарю, она выпала на 26 мая.

История праздника Троица

История Троицы, а точнее — Пятидесятницы, началась в дохристианские времена. Традиция справлять праздник на 50-й день после Пасхи появилась у евреев. Иудейская Пятидесятница известна как Шавуот и является одним из трех еврейских паломнических праздников (наравне с Песахом и Суккотом). Она же — праздник жатвы, или первого снопа. Торжество включает ритуальное жертвоприношение первого урожая.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Традиции праздника Троица

В христианстве Пятидесятница претерпела изменения. Она больше не связана с урожайностью. Суть Троицы состоит в чествовании Святого Духа, или третьей ипостаси Бога. А все потому, что именно на 50-й день после Пасхи на учеников Христа снизошел Святой Дух в виде огненных лучей. Божественное пламя не обжигало, но наделило апостолов знанием многих языков. Благодаря этому они смогли проповедовать Христово учение в разных странах. Именно поэтому Троицу также называют днем рождения Церкви: если бы не явление Святого Духа, слова Христа не были бы разнесены по свету.

Важным моментом в истории праздника Троица стал 381 год. В Константинополе созвали Второй Вселенский собор. В его рамках утвердили равенство Святого Духа Богу и Сыну Божьему. Христиане начали чествовать все три Божественных ипостаси. Тогда же укрепилась дата православной Троицы: торжество приурочили к годовщине явления Святого Духа апостолам.

Фото: Общественное достояние/wikipedia Сошествие Святого Духа (Евангелие Рабулы, VI век)

Церковные обычаи и традиции на Троицу

Теперь поговорим о традициях и обычаях Троицы. Пятидесятница начинается со всенощной. В храмах звучат пророчества о явлении Святого Духа. Также во время службы — впервые с Пасхи — исполняется песнопение «Царю Небесный» (вместо «Христос воскресе из мертвых…»).

На утрене проводится елеопомазание. А на вечерней службе верующие преклоняют колени. Эта традиция отсылает к сути Троицы — к смиренному прошению о снисхождении благодати. К слову, это первый с Пасхи раз, когда служба проводится на коленях. Период от Воскресения до Пятидесятницы является временем радости, так что коленопреклонные молитвы не читаются.

Среди неизменных обычаев Троицы — украшение храмов и церквей. Декором служат свежая трава, которой устилают пол, и венки из березовых ветвей. Эта традиция опять-таки отсылает ко дню явления Святого Духа апостолам. По поверью, горница, в которой собрались ученики апостола, была украшена растениями. Таким образом, украшая храмы и церкви, верующие символически «призывают» Святой Дух.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает божественную литургию

Традиция заполнять помещения ветвями и травами также связана с символизмом растений. Они являются воплощением жизненной силы. А потому и клир облачается в одеяния зеленого — растительного — цвета.

После службы Церковь советует собраться с близкими людьми за праздничным столом. Подготовить дом к приходу гостей стоит накануне. К слову, особого поста в праздник нет, равно как и в течение всей Троицкой седмицы. Христиане могут употреблять мясо, молочные продукты, яйца и другую пищу

Что не делают на Троицу по церковным обычаям

Не менее важный вопрос — чем нельзя заниматься на Троицу в 2024 году? Как и в любой церковный праздник, в день рождения Церкви запрещается:

отказывать в помощи;

сквернословить;

ссориться;

нарушать заповеди;

заниматься шитьем и другими видами рукоделия;

наводить порядок в доме;

употреблять алкоголь;

посещать кладбища.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обряды и обычаи на Троицу

Вопреки распространенному мнению, Церковь не запрещает работать в Троицын день. Однако правильнее будет заняться духовным самосовершенствованием, нежели провести праздник в бытовых делах. Их стоит отложить на потом.

Народные приметы и обычаи на Троицу

Нельзя не сказать про народные приметы и обычаи на Троицу. Для славян Пятидесятница была «зелеными святками». И этот день до сих пор считается идеальным временем для гаданий. Девушки бросают в воду венки, загадывая желания. Этот обряд якобы помогает привлечь любовь. А еще молодежь устраивает хороводы вокруг берез.

Празднующие украшают жилища ветвями деревьев, травами и цветами. Считается, что растения, собранные на Троицу, обладают целительными свойствами и могут служить оберегами. К слову, не менее полезными свойствами обладает и роса.

Согласно бытующим в народе историям, Троица — время пробуждения русалок и нимф. Поэтому в Пятидесятницу запрещается плавать: водяные духи могут утянуть купающегося на дно. Рыбачить тоже не стоит, клева все равно не будет. Кстати, пахать и сеять в этот день также не стоит: посевы пострадают от непогоды, а скот заболеет и умрет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Приметы на Троицу

Существует множество погодных примет на Троицу. Вот некоторые из них:

дождь — к богатому урожаю ягод и грибов, а также к теплой погоде;

жаркий день — к летней засухе;

роса сулит ранний приход холодов;

если небо безоблачное, то лето выдастся ненастным.

Попасть под дождь на Троицу — хорошая примета. Она сулит финансовое благополучие. А радуга после дождя обещает крепкое здоровье и богатство.

По поверьям, на Троицу не стоит жениться: брак вскоре развалится. А вот свататься и подавать милостыню — правильное решение. И то, и другое принесет удачу.

Вот мы и выяснили, как пройдет Троица у православных христиан в 2024 году. Будучи двунадесятым праздником, Пятидесятница имеет особое значение для верующих. Это день укрепления духа, торжества жизни и чествования Бога во всех его ипостасях.

Читайте также:

Церковный календарь на 2024 год

Родительская суббота в 2024 году: когда и как стоит помянуть усопших

Житие и чудеса святой Матроны Московской

Икона «Споручница грешных»: в чем помогает чудотворный образ

Производственный календарь — 2024 с праздниками: когда отдыхаем и работаем