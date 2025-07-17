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17 июля 2025 в 08:33

Когда ракушки круче мяса: спагетти с вонголе «по-красному»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если думаете, что паста с морепродуктами — это сложно и дорого, этот рецепт вас удивит. Спагетти с вонголе «по‑красному» готовятся быстро, без лишних ингредиентов, но вкус у блюда как из ресторана со звездой «Мишлена». Повторите его дома и убедитесь сами.

Ингредиенты

  • Вонголе — 500 г
  • Спагетти — 300 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Помидор — 1 шт.
  • Перец чили — 1 шт.
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Петрушка — 20 г

Как приготовить спагетти с вонголе «по‑красному»

  1. Разморозьте вонголе (если у вас свежие, ещё лучше).
  2. Чили очистите от семян, чеснок — от шелухи. Нарежьте их мелко.
  3. Помидор очистите от кожицы и семян, нарежьте кусочками и замаринуйте в оливковом масле.
  4. В сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте на нём чеснок и чили.
  5. Когда чеснок отдаст аромат, уберите его со сковороды, добавьте вонголе и немного прогрейте.
  6. Выложите к ракушкам помидор с маслом и посыпьте петрушкой.
  7. Параллельно сварите спагетти до состояния аль‑денте.
  8. Готовые спагетти переложите в сковороду, добавьте около 100 мл воды от варки пасты и аккуратно перемешайте.
  9. Прогрейте всё вместе ещё минуту‑две и подавайте сразу.

Итальянцы любят вонголе и «по‑белому», и «по‑красному», но такой вариант особенно хорош за счёт томатов, которые подчёркивают морской вкус.

Советуем приготовить этот рецепт хотя бы раз — вы поймёте, почему он так популярен.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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