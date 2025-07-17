Когда ракушки круче мяса: спагетти с вонголе «по-красному»

Если думаете, что паста с морепродуктами — это сложно и дорого, этот рецепт вас удивит. Спагетти с вонголе «по‑красному» готовятся быстро, без лишних ингредиентов, но вкус у блюда как из ресторана со звездой «Мишлена». Повторите его дома и убедитесь сами.
Ингредиенты
- Вонголе — 500 г
- Спагетти — 300 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Помидор — 1 шт.
- Перец чили — 1 шт.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Петрушка — 20 г
Как приготовить спагетти с вонголе «по‑красному»
- Разморозьте вонголе (если у вас свежие, ещё лучше).
- Чили очистите от семян, чеснок — от шелухи. Нарежьте их мелко.
- Помидор очистите от кожицы и семян, нарежьте кусочками и замаринуйте в оливковом масле.
- В сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте на нём чеснок и чили.
- Когда чеснок отдаст аромат, уберите его со сковороды, добавьте вонголе и немного прогрейте.
- Выложите к ракушкам помидор с маслом и посыпьте петрушкой.
- Параллельно сварите спагетти до состояния аль‑денте.
- Готовые спагетти переложите в сковороду, добавьте около 100 мл воды от варки пасты и аккуратно перемешайте.
- Прогрейте всё вместе ещё минуту‑две и подавайте сразу.
Итальянцы любят вонголе и «по‑белому», и «по‑красному», но такой вариант особенно хорош за счёт томатов, которые подчёркивают морской вкус.
Советуем приготовить этот рецепт хотя бы раз — вы поймёте, почему он так популярен.
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