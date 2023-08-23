Ореховый, или Третий, Спас в 2023 году православные христиане готовятся отмечать в конце августа. Этот праздник имеет свои традиции и приметы. Расскажем о них подробнее, а также узнаем историю празднования Орехового Спаса.
Когда в России отмечают Ореховый Спас
Ореховый Спас относится к праздникам, которые имеют точные даты. Какого числа будет Ореховый Спас в этом году? Как обычно, православные будут отмечать его 29 августа. Считается, что в этот день можно было приступать к заготовке ореховых запасов на зиму, поскольку лесные орехи поспевали именно к этому числу. Кроме того, Ореховый Спас также называли:
- Хлебный Спас: по традиции в этот день хозяйки готовят первую выпечку из зерна нового урожая.
- Холщовый Спас: в деревнях начинались ярмарки, где можно было купить домотканые холсты.
- Нерукотворный Спас: по легенде, в этот день Нерукотворный образ Спасителя был привезен в Константинополь.
Ореховый Спас: история праздника
Ореховый Спас — это народное название праздника. В Христианской традиции этот день именуют Нерукотворным Спасом. Согласно легенде, в одном из городов древней Месопотамии, Эдессе, царствовал правитель Авгарь. Царь страдал от проказы, которая в древности считалась неизлечимым заболеванием. Однако верные слуги донесли правителю, что в далеких землях есть некий человек, Иисус, который может исцелять больных прикосновением руки. Царь велел послать к чудотворцу гонцов и привезти его в свой дворец. Однако Иисус, приняв посланников царя и выслушав их, велел подать ему воды и полотенце. Спаситель умылся водой и промокнул лицо полотном, на котором отпечатался его лик. Гонцы были посланы обратно к правителю Эдессы и привезли ему полотенце, которым утирался Иисус. Авгарь приложил плат с отпечатком лика Иисуса к своему лицу и тотчас же исцелился. Вскоре Авгарь и его приближенные приняли христианство, а лик Спасителя с плата скопировали лучшие иконописцы того времени. Написанные таким образом иконы получили название «Спас Нерукотворный».
Полотно с ликом Иисуса хранилось в Эдессе около 900 лет, и лишь 29 августа 944 года его перевезли в Константинополь. Длительное время этот день почитали только жители Царьграда, однако с распространением христианства праздник стали отмечать и в других странах. На Руси дата празднования Спаса Нерукотворного совпала со временем, когда в центральной части страны поспевают лесные орехи. Именно поэтому в истории традиции празднования Орехового Спаса переплелись с христианским праздником.
В чем суть празднования Орехового Спаса
Для этого праздника существовало множество правил, примет и традиций, связанных непосредственно со сбором урожая. Главная суть Орехового Спаса в том, что в этот день с утра православные собирали первые лесные орехи. Хозяйки готовили выпечку из зерна нового урожая. Затем орехи, хлеб и пироги несли для освящения в храмы.
Стоит отметить, что Ореховый Спас отмечали куда скромнее, чем Медовый и Яблочный. Все потому, что в последние дни августа нередки бывали первые ночные заморозки и крестьянам надлежало быстрее закончить полевые работы, чтобы успеть до холодов. Именно поэтому в этот день было принято чистить деревенские колодцы, а также близлежащие целебные источники от ила и грязи, подготавливая их к долгой зиме.
На ярмарках и торгах, которые проводились в честь праздника, продавались, помимо продуктов, домотканые холсты и полотна. Считалось плохой приметой уйти с торга без покупки, а потому каждый, кто приходил в торговые ряды, обязательно что-то покупал.
Еще в этот день было принято украшать жилища ветками орешника и заготавливать из него веники для бани. По поверьям, ореховые веники изгоняли из тела любую хворь и обеспечивали защиту от порчи и сглаза. Во время застолья в Ореховый Спас обязательно угощали различными настойками на орехах.
В реалиях 2023 года на Ореховый Спас вряд ли кто-то пойдет в лес, чтобы собирать орехи. Однако освятить в церкви можно и те, что куплены на рынке. А вот выпечку для освящения лучше принести ту, что испекли собственноручно.
Какие приметы существуют на Ореховый Спас
- Если урожай орехов удался богатый, то на другой год уродится много хлеба.
- Если журавли летят к югу — на Покров будет холодно.
- Если прошли гроза и дождь — всю осень будет стоять теплая погода.
- Если попался червивый орех — будет беда.
Кроме того, считалось, что первый сорванный с куста орех необходимо непременно съесть самому, а следующий отдать другому человеку. Также по вкусу первого съеденного ореха определяли, чего можно ожидать в ближайшем будущем:
- Незрелый орех — к скорым новостям.
- Спелый плод — к добрым вестям, счастью.
- Гнилой орех — к страшному несчастью.
- Горький плод — к множеству проблем.
Интересные факты и поверья про лесные орехи
- Лещина или орешник — это кустарники из семейства березовых.
- Своим названием в русском языке лещина обязана лещу — считается, что ее листья по форме напоминают эту рыбу из семейства карповых.
- Крупные плоды некоторых видов лещины называются фундуком.
- По преданию, в северные широты лещину завезли римляне из Малой Азии.
- Чаще всего на ветке орехового куста растет всего один орех, однако в редких случаях встречаются и двойные плоды.
- Лещина — один из самых калорийных орехов. В 100 г этих плодов содержится 651 ккал — это больше, чем в рыбе и мясе.
- Лесные орехи в своем составе содержат до 71% жиров, в других видах орехов этот показатель не превышает 55%.
- Кусты лещины первыми зацветают весной из всех лесных кустарников и деревьев.
- По поверью, засушенные цветы лещины при добавлении в чай укрепляют волю человека.
- Считается, что изготовленные из орешника амулеты способны отпугивать злые силы.
- Согласно поверьям, в ореховые деревья никогда не ударяет молния. Поэтому крестьяне изготавливали из орешника кресты и в качестве «защиты» размещали их на стенах деревянных строений.
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