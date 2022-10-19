«Когда очень хочется»: диетолог рассказала худеющим, как заглушить голод Врач Лазуренко назвала сельдерей и отруби спасением для худеющих при борьбе с голодом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сельдерей, белок куриного яйца, морковь и отруби являются незаменимыми важными продуктами, которые помогут заглушить голод на диете, рассказала «Москве 24» врач-диетолог, терапевт Наталья Лазуренко. Так, например, при сильном голоде можно погрызть сельдерей, его калорийность всего около 10–14 ккал, при этом на его переваривание организм вынужден будет затратить много энергии.

На 100 граммов сельдерея приходится лишь 10–14 килокалорий. За счет большого количества клетчатки организм тратит много сил, много энергии на переваривание и усвоение этого продукта. Поэтому сельдерей — это один из тех продуктов, которые можно грызть, когда очень хочется есть, а нельзя, — пояснила диетолог.

По словам Лазуренко, заглушить голод также помогает белок куриного яйца, можно использовать два яйца без желтка утром на завтрак, а затем пару — в качестве перекуса и еще два — ближе к обеду. Другим немаловажным полезным продуктом для утоления чувства голода является морковь.

Это источник витаминов группы B, необходимых для адекватной работы центральной нервной системы, витамина А, который заботится о ногтях, о волосах, о красоте и здоровье кожи. Также этот продукт содержит много сложной клетчатки, — рассказала терапевт.

Врач рекомендовала съедать в день в качестве перекуса одну морковь в свежем виде строго до шести вечера. Также полезным продуктом для сидящих на диете она назвала отруби, которые придают ощущение сытости за счет того, что наполняют желудок. По ее словам, отруби очень сильно выручают, помогают быть сытым и при этом не набирать жир.

Врач-диетолог Людмила Денисенко ранее рассказала: утверждение о том, что если употреблять в пищу продукты с условно отрицательной калорийностью, то организм будет затрачивать на жевание и переваривание энергии больше калорий, чем получает, и таким образом можно есть и худеть без усилий и диет, является мифом. По ее словам, эта чудесная теория о похудении на продуктах с отрицательной калорийностью работает не всегда, у нее есть целый ряд подводных камней.