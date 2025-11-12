Когда лень готовить завтрак дольше 10 минут, делаю «Ягодную сказку»: запеканка — нежнее чизкейка

Когда лень готовить завтрак дольше 10 минут, делаю «Ягодную сказку». Эта творожная запеканка с замороженными ягодами получается нежнее чизкейка, а готовится буквально за 10 минут активного времени. Идеальное решение для полезного завтрака или легкого ужина.

Вам понадобится: 500 г творога, 2 яйца, 4 ст. л. манки, 3 ст. л. сахара, 200 г любых замороженных ягод (малина, вишня, смородина), щепотка ванилина. Смешайте все ингредиенты, кроме ягод, в однородную массу, затем аккуратно добавьте замороженные ягоды прямо из морозилки. Форму смажьте маслом, выложите массу и разровняйте. Выпекайте при 180 °C 25 минут до золотистого верха.

Вкус этой запеканки — нежнейшая творожная текстура с яркими взрывами ягодной кислинки. Манка придает воздушность, а ягоды, не успевшие полностью разморозиться в процессе выпечки, создают сочные кармашки с насыщенным вкусом. Запеканка хороша как теплой, так и холодной, а подавать ее можно со сметаной, медом или сливочным кремом.

Ранее стало известно, как приготовить хрустящий сырный кекс: вкуснее хачапури и прочих лепешек с сыром.