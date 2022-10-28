Когда болезнь действительно от нервов: что известно о псориазе Это заболевание одно из немногих имеет доказанную психосоматическую природу

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29 октября отмечают Всемирный день псориаза. Заболевание это поражает до 3% населения европейских стран. Оно вызывает физический и психический дискомфорт. Человека беспокоит зуд, его кожа краснеет и шелушится. Окружающие смотрят с отвращением, принимая аутоиммунное заболевание за чесотку или лишай. Хорошая новость — в последние годы появилось много новых методик лечения псориаза. Ученые близки к разгадке причины появления этого недуга. NEWS.ru записал истории звезд и обычных людей, больных псориазом. Узнал у врачей, отчего появляется недуг и как его профилактировать.

Что такое псориаз

Псориаз — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание. Обычно проявляется образованием красных сухих, приподнятых над поверхностью кожи папул, которые сливаются между собой, образуя бляшки. Воспалительный процесс ведет к поражению опорно-двигательного аппарата. Развивается псориатический артрит или псориатическая артропатия (воспаление и отек суставов). Человеку становится больно передвигаться. В более редких случаях аутоиммунное воспаление развивается во внутренних органах, например, в печени.

«Не ходила на общие пляжи». Рассказ Марины

Когда мне было 10 лет, на руке появились странные пятна. Их первая заметила сестра, которая училась в медицинском. Мама забила тревогу, повела меня к инфекционисту. Вначале высыпания приняли за лишай. Назначили лечение, которое не помогло. Потом доктор поняла, что паразиты здесь ни при чем. Врач сообщила, что у меня псориаз и вылечить его практически невозможно (история происходила в советское время. — NEWS.ru). Я взрослела, а болезнь — прогрессировала. К 20 годам уже все тело было покрыто красными пятнами. Меня отправляли и на грязелечение, и на «воды», и дегтем советовали натирать. Ничего не помогало.

Помню, мы ехали с будущим мужем в автобусе. У меня была майка с короткими рукавами. Один из пассажиров начал кричать на весь автобус: как ты с такой заразой в транспорт заходишь, не стыдно тебе. Мне стало не по себе, вышли на следующей остановке. С тех пор я зареклась носить открытую одежду.

Даже в самую жару только кофты с длинными рукавами (при том, что я переносила ее всегда очень плохо). Речи не было о том, чтобы ходить на общий пляж, посещать бассейн, сауну. Я как будто боялась быть разоблаченной и высмеянной. Только после 50 лет мне подобрали правильное лечение. И болезнь отступила. Уже несколько лет я в стойкой ремиссии. Но по привычке все еще стесняюсь своего тела.

Псориаз — болезнь, которая поражает людей любого социального статуса. Раньше ее наличие скрывали, сейчас же на волне бодипозитива все больше людей говорят об этом открыто. Голливудская актриса Кэриди Инглиш не стесняется выставлять в социальные сети фотографии, где видны красные высыпания на теле. Она объясняет читателям — болезнь иногда прогрессирует, иногда входит в ремиссию. Но жизнь в любом случае продолжается. Псориаз не помешал Кэриди построить успешную карьеру, выйти замуж, родить ребенка. Псориаз также диагностирован у актрис Камерон Диас, Ким Кардашьян, певицы Бритни Спирс и многих других.

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Загадочная болезнь с неясным генезом

Псориаз поражает не только кожу и ногти, но и суставы и внутренние органы. Причем порядок его распространения абсолютно индивидуален. Иногда недуг начинается с внешних проявлений (высыпаний на коже), иногда — с внутренних (болезненность в конечностях), сообщает в беседе с NEWS.ru профессор кафедры кожных и венерических болезней Первого Московского университета им. Сеченова Константин Ломоносов.

Точная причина появления патологии до сих пор не установлена. Но последние исследования доказывают генетическую природу недуга. Из-за мутации в определенных генах нарушается работа иммунитета, он начинает атаковать здоровые ткани. Ученые пока не знают, как воздействовать на гены, чтобы этого избежать.

Константин Ломоносов выделяет еще два наиболее значимых фактора, которые провоцируют псориаз. Первый — это стресс. Это одно из немногих заболеваний, которые имеют доказанную психосоматическую природу. Патология часто начинается под влиянием сильных эмоциональных переживаний. Второе — это ожирение. Значительный лишний вес нарушает работу иммунной системы.

Другие врачи к факторам риска появления недуга также относят микробный фактор (различные виды грибка, микоплазмы), эндокринные заболевания (сахарный диабет, болезни щитовидной железы), травмы кожи и суставов, иммунодефицитные состояния, нарушения липидного и белкового обмена.

Существует теория, что пациенты с псориазом больше склонны к онкологическим заболеваниям. В обоих случаях происходит патологическое деление клеток, объясняет в беседе с NEWS.ru дерматовенеролог профессор Григорий Флакс. Правда, при первом недуге оно доброкачественное, при втором — злокачественное. Однако процессы схожи. Американские врачи недавно нашли подтверждение этой теории.

Ученые из Манчестерского университета в журнале JAMA Network опубликовали текст анализа более ста исследований о взаимосвязи рака и псориаза. Они пришли к выводу, что у больных псориазом риск развития нескольких видов рака в 1,18 раза выше по сравнению с теми, у кого нет этого заболевания. К ним относятся рак толстой кишки, ободочной и прямой кишки, почек, гортани, печени, лимфомы, полости рта, пищевода, поджелудочной железы и немеланомный рак кожи.

Константин Ломоносов и Григорий Флакс в состоятельности этой теории усомнились. Достоверными данными о взаимосвязи двух заболеваний они не располагают.

Чем раньше диагностирован псориаз и назначено лечение, тем меньше негативных последствий будет для организма, в этом опрошенные NEWS.ru врачи не сомневаются. В отличие от советского времени, сегодня появилось множество эффективных лекарств. Вылечить болезнь нельзя, а вот «загнать» в состояние стойкой ремиссии — вполне можно. Свою эффективность в лечении недуга показали гепатопротекторы, биологические препараты, сообщил Григорий Флакс. Очень хорошо зарекомендовали себя препараты, взаимодействующие между собой при помощи химических сигналов (цитокинов). Облегчить состояние больного помогут мази и кремы с противовоспалительными компонентами.