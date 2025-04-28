Кофе с чесноком и розмарином! Этот необычный рецепт стал хитом в Стамбуле!

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Готовим восхитительный турецкий кофе с розмарином и чесноком! Этот смелый рецепт для истинных гурманов, ценящих необычные вкусовые сочетания.

На 1 порцию вам понадобится: 2 ч. л. мелко молотого кофе, 100 мл воды, веточка свежего розмарина, зубчик чеснока и щепотка морской соли.

В джезву положите кофе, раздавленный чеснок и розмарин. Залейте холодной водой и медленно нагревайте на слабом огне, не доводя до кипения. Как только появится пенка, снимите с огня и дайте настояться 2–3 минуты. Процедите через мелкое сито, добавьте щепотку соли для раскрытия вкуса.

Получится напиток с древесными нотами розмарина, пикантной чесночной глубиной и классической кофейной горчинкой. Подавайте в маленьких чашках, чтобы насладиться необычным вкусом постепенно. Такой кофе отлично сочетается с темным шоколадом или орехами.

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