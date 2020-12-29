Коэффициент распространения COVID в РФ опустился до июльских показателей

https://static.news.ru/photo/28737922-4b45-11eb-9626-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до минимальных за последние несколько месяцев показателей. Впервые с конца июля он составил 0,94.

Как пишет ТАСС, в Москве коэффициент упал и вовсе до 0,8, что является самым низким показателем за последние полгода. Отмечается, что впервые за всё время пандемии ни в одном из регионов коэффициент не превышает единицу. По данным на 31 декабря, лишь в трёх субъектах РФ он равен 1 — в Санкт-Петербурге, а также в Нижегородской и Ростовской областях. В остальных регионах показатель ниже.

Также источник замечает, что впервые с сентября коэффициент упал ниже единицы в Московской области — на данный момент он составляет 0,99. Аналогичные цифры и в Красноярском крае. Чуть ниже коэффициент в Архангельской, Воронежской и Свердловской областях — 0,98. В Ханты-Мансийском автономном округе он составляет 0,97.

Коэффициент распространения коронавируса — показатель, согласно которому подсчитывается, сколько в среднем человек успевает заразить инфицированный до своей изоляции. Он, в частности, используется для определения готовности регионов к постепенному снятию ограничений. В том числе это касается пассажирского сообщения с другими странами. Роспотребнадзор разрешает открывать границу для конкретного государства, если там коэффициент не превышает единицы в течение недели.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 159 297 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 57 019 летальных исходов, выздоровело 2 554 340 человек, — сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что медики выявили 27 747 новых случаев COVID-19 за последние сутки в России. Активных случаев на утро 31 декабря 2020 года — 547 938, сделано тестов на COVID-19 — около 90,6 млн.