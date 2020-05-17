Коэффициент распространения COVID в Москве снизился до рекордных 0,73

https://static.news.ru/photo/daec016e-98df-11ea-bdef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показатели распространения коронавируса в столице и регионах России обновили минимальные значения. В Москве коэффициент снизился с 0,77 до рекордных 0,73.

На протяжении трёх последних дней столица удовлетворяет требованиям Роспотребнадзора для перехода ко второму этапу снятия ограничений, введённых в связи с пандемией.

В целом по России коэффициент распространения снизился с 0,91 до 0,9. Ниже единицы показатель держится на протяжении пяти дней, сообщает ТАСС.

Коэффициент распространения COVID-19 показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до изоляции.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в России выявлено около 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. При этом выписаны из больниц более 2,7 тысячи пациентов, а общее количество жертв инфекции увеличилось на 91.

Всего в России 290,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 70,2 тысячи, умерли 2,7 тысячи. В Москве 142,8 тысячи заражённых. Справились с болезнью около 27,5 тысячи, скончались 1,5 тысячи.



В мире 4,8 млн инфицированных. Более 1,8 млн выздоровели, свыше 316,7 скончались.