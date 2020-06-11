Коэффициент распространения COVID в Москве опустился до минимума с 21 мая

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Блогер Эрик Китуашвили, более известный как Давидыч, высказал своё мнение по поводу закрытия актёра Михаила Ефремова на домашний арест после устроенного им смертельного ДТП в центре Москвы. Сам отсидевший три года в СИЗО Давидыч уверен, что артист сам должен настоять на заключении под стражу.

Как отметил блогер, в РФ многие сидят «за пакет сока». А Ефремов по сути убил человека и просто заперт в собственном доме. Это, подчеркнул Давидыч, показывает, что граждане страны не...