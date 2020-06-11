Коэффициент распространения COVID в Москве опустился до минимума с 21 мая

В пятницу, 12 июня, коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до минимального показателя с 21 мая — до 0,76.
Данный показатель по России остался на отметке 0,98.
Коэффициент ниже единицы держится также в семи из десяти регионов страны с наибольшим количеством заболевших: в Подмосковье (0,97), Санкт-Петербурге (0,87), Нижегородской области (0,88), Дагестане (0,78), Тульской и Калужской областях (0,94 и 0,98 соответственно).
В Ростовской области коэффициент равен 1.
Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки из российских больниц выписались 8220 человек, у которых ранее был подтверждён COVID-19. С начала пандемии от коронавируса вылечились 269 370 человек.
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