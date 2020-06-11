Общество

Коэффициент распространения COVID в Москве опустился до минимума с 21 мая

11:11, 12 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пятницу, 12 июня, коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до минимального показателя с 21 мая — до 0,76.

Данный показатель по России остался на отметке 0,98.

Коэффициент ниже единицы держится также в семи из десяти регионов страны с наибольшим количеством заболевших: в Подмосковье (0,97), Санкт-Петербурге (0,87), Нижегородской области (0,88), Дагестане (0,78), Тульской и Калужской областях (0,94 и 0,98 соответственно).

В Ростовской области коэффициент равен 1.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки из российских больниц выписались 8220 человек, у которых ранее был подтверждён COVID-19. С начала пандемии от коронавируса вылечились 269 370 человек.

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