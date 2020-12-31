Коэффициент распространения COVID-19 в России поднялся до 0,95

https://static.news.ru/photo/45e42dbc-4c17-11eb-8cc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения COVID-19 в России в первый день нового года поднялся с 0,94 до 0,95. В Москве этот показатель вырос с 0,8 до 0,84.

Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. По данным штаба, уже вторые стуки ни в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент распространения вируса не превышает единицы.

В Санкт-Петербурге, Нижегородской и Ростовской областях второй день подряд он равен единице. В Подмосковье и Архангельской области показатель составил - 0,97. В Воронежской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Красноярском крае - 0,98, в Свердловской области - 0,99.

Коэффициент распространения коронавируса — показатель, согласно которому подсчитывается, сколько в среднем человек успевает заразить инфицированный до своей изоляции. Он, в частности, используется для определения готовности регионов к постепенному снятию ограничений. В том числе это касается пассажирского сообщения с другими странами. Роспотребнадзор разрешает открывать границу для конкретного государства, если там коэффициент не превышает единицы в течение недели.

По данным на утро 1 января, за минувшие сутки в России зафиксировано 27 039 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 536 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 25 798 человек. По сравнению с предыдущим днём наблюдается небольшое снижение суточной заболеваемости. Накануне сообщалось о 27 747 случаях.

В общей сложности с начала пандемии в России заболело 3 186 336 человек. 2 580 138 пациентов выздоровело, болезнь унесла жизни 57 555 человек, сообщал NEWS.ru.