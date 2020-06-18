Коэффициент распространения COVID-19 в РФ упал до 0,91

https://static.news.ru/photo/4c8fc932-b13a-11ea-bd25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ снизился 18 июня до 0,91. В Москве показатель упал до 0,8. За последние сутки цифры уменьшились на 0,04 и 0,11 соответственно.

Второй день подряд во всех десяти субъектах РФ с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится на уровне ниже единицы. Например, в Дагестане он составляет 0,97, в Московской и Тульской областях — 0,94, в Нижегородской и Калужской областях — 0,93, в Красноярском крае — 0,9, в Санкт- Петербурге — 0,86, в Ростовской области — 0,83, в Свердловской области 0,82, пишет ТАСС.

Количество летальных исходов коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ за последние сутки составило 182. За всё время пандемии жертвами болезни стали 7660 граждан. За минувшие 24 часа медики выявили 7790 заражённых в 83 регионах, из них 2450 (31,5%) переносят недуг без клинических проявлений. Общее число пациентов составляет 561 091 в 85 субъектах. Также за последние сутки 9621 человек выздоровели. Всего число исцелившихся составило 313 963.

За прошедшие 24 часа в Москве выявили 1040 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших достигло 210 785. Также медики сообщили о смерти от COVID-19 ещё 49 человек в столице. Общее количество летальных исходов составляет 3483. Выздоровели за минувшие 24 часа 2046 пациентов больниц мегаполиса. За всё время пандемии — 130 431.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. 79-летний политик самоизолировался и теперь работает в удалённом формате.