Коэффициент распространения COVID-19 в РФ сохраняется на уровне 1,07

https://static.news.ru/photo/ff59936c-27e2-11eb-a02d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ вторые сутки подряд сохраняется на уровне 1,07. В Москве 16 ноября показатель увеличился на 0,01 и находится на отметке 1,08, следует из подсчётов на основе информации федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В 9 из 10 субъектов с наибольшим числом заражённых коэффициент превышает единицу, и только в Красноярском крае он равен 1. В Воронежской и Ростовской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе показатель составил 1,01, в Нижегородской и Иркутской областях — 1,02, в Свердловской области — 1,09, в Подмосковье — 1,14.

Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован. Регионы, где показатель равен или меньше единицы, как следует из рекомендаций Роспотребнадзора, при выполнении определённых условий могут смягчать ограничения, вводимые из-за пандемии. Если значение составляет 0,8 и менее, это даёт право перейти ко второму этапу, а при 0,5 и ниже — к третьему.

В РФ 16 ноября зафиксирован новый рекорд по числу заболевших за сутки. За прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Университет Джонса Хопкинса обнародовал данные, согласно которым число выявленных случаев заражения COVID-19 в Соединённых Штатах 15 ноября составило 11 022 584. Исследовательский центр суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.