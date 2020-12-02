Коэффициент распространения COVID-19 в РФ опустился ниже единицы

https://static.news.ru/photo/6440e72c-3543-11eb-9975-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавируса в России опустился ниже единицы и составляет 0,99. Это значение достигнуто впервые с конца августа.

В двух регионах из первой десятки по уровню заболеваемости — Москве и Свердловской области — коэффициент распространения составил 0,92 и 0,96 соответственно.

В Санкт-Петербурге, Иркутской области и Красноярском крае данный показатель равен единице. В остальные регионах из первой десятки коэффициент колеблется от 1,01 до 1,07, сообщает ТАСС по итогам подсчётов, основанных на данных федерального оперштаба.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

За минувшие сутки в России был обновлён антирекорд по количеству выявленных случаев заражения — 28,1 тысячи. При этом из больниц по выздоровлению выписаны 29,5 тысячи пациентов. Скончались 554 человека.

В целом по стране с начала пандемии коронавирусом заразились 2,37 млн человек. Из них выздоровели 1,85 млн. Жертвами инфекции стали 41,6 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу на ближайшее время. Он пояснил, что предпосылкой к этому является снижение темпов распространения инфекции.