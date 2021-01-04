Коэффициент распространения COVID-19 в РФ достиг минимума с 28 июня

https://static.news.ru/photo/2612907e-4e69-11eb-a377-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России в понедельник, 4 января, коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа опустился до 0,92. Данный показатель является минимальным с 28 июня 2020 года. Указанная информация следует из подсчёта сведений, предоставленных федеральных оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

В столице коэффициент распространения инфекции, ранее находившийся на отметке в 0,92, понизился до 0,8. Из десяти регионов с наибольшим количеством заражённых жителей в трёх показатель превышает единицу. Речь идёт о Воронежской и Ростовской областях (1,01), а также о Ханты-Мансийском автономном округе (1,03).

В Свердловской области коэффициент равен единице. В Красноярском крае и Санкт-Петербурге показатель находится на уровне 0,99, в Нижегородской области - 0,98, в Московской - 0,95, в Архангельской - 0,8, передаёт ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса — показатель, согласно которому подсчитывается, сколько человек в среднем инфицированный успевает заразить до своей изоляции. Он, в частности, используется для определения готовности регионов к постепенному снятию ограничений. В том числе это касается пассажирского сообщения с другими странами. Роспотребнадзор разрешает открывать границу для конкретного государства, если там коэффициент не превышает единицы в течение недели.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты на территории России в течение прошедших суток выявили 23 351 новый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что в общей сложности с начала пандемии COVID-19 в стране заразились 3 260 138 человек.