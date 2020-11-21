Коэффициент распространения COVID-19 в Москве повторил октябрьский максимум

В Москве коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 1,19, по данным на утро 22 ноября. Этот показатель стал максимальным с 14 октября.
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Этот показатель означает количество человек, которое в среднем один заболевший коронавирусом успевает заразить до своей изоляции. Источник уточняет, что коэффициент использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничений, которые были введены весной. А сейчас он применяется, в том числе, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с различными странами.
Как ранее писал NEWS.ru, суточный прирост заболевших коронавирусом в России впервые за три дня не побил рекорд. Он составил 24 581 человек, что немногим меньше, чем накануне.