Коэффициент распространения COVID-19 в Москве повторил октябрьский максимум

https://static.news.ru/photo/84283692-2c9e-11eb-8d0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 1,19, по данным на утро 22 ноября. Этот показатель стал максимальным с 14 октября.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, средний показатель по России вырос до 1,1, повторив, таким образом, отметку, достигнутую 19 октября. Отмечается, что только в одном из регионов зафиксирован коэффициент ниже единицы — в Ростовской области он составляет 0,99 третий день подряд.

Этот показатель означает количество человек, которое в среднем один заболевший коронавирусом успевает заразить до своей изоляции. Источник уточняет, что коэффициент использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничений, которые были введены весной. А сейчас он применяется, в том числе, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с различными странами.

Как ранее писал NEWS.ru, суточный прирост заболевших коронавирусом в России впервые за три дня не побил рекорд. Он составил 24 581 человек, что немногим меньше, чем накануне.