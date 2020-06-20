Коэффициент распространения COVID-19 в Москве падает второй день подряд

https://static.news.ru/photo/a873de22-b2d0-11ea-8306-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ 20 июня 2020 года составил 0,93, показатель почти не изменился за последние 24 часа (19 июня был 0,92). В российской столице показатель упал на 0,02 — до отметки 0,77. Для Москвы это минимальное значение за неделю с 15 по 21 июня.

Как и 19 июня, показатель ниже единицы держится в 8 из 10 субъектов с наибольшим числом пациентов. Выше он только в Нижегородской области (1,08) и Ханты-Мансийском автономном округе (1,25). В Мособласти коэффициент составляет 0,91, в Санкт-Петербурге — 0,92, в Республике Дагестан — 0,95. В Свердловской области 0,97, в Тульской — 0,94, в Ростовской — 0,9, а в Красноярском крае — 0,95, передаёт ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован.

За прошедшие сутки на территории России из медицинских учреждений были выписаны 10 186 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Отмечается, что в настоящее время число вылечившихся от коронавируса граждан РФ достигло 334 592. В Москве за прошедшие 24 часа из больниц выписали 2115 пациентов, в Московской области — 1148. Также известно, что в Санкт-Петербурге ещё 794 человека вылечились после заражения COVID-19.

Количество новых случаев заражения COVID-19 за 24 часа составило 7889. Всего в России выявлено 576,9 тысячи заболевших. Общее число жертв инфекции составило 8002 человека. За сутки в стране скончался 161 пациент. В мире более 8,4 млн человек заразились коронавирусом. В результате заражения 453,2 тысячи пациентов умерли. Свыше 4 млн выздоровели.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в столичной больнице на территории посёлка Коммунарка, где проходят лечение заражённые COVID-19, в настоящее время находятся 324 пациента. Об этом 20 июня на своей странице в социальной сети сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.