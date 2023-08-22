Корчевников высказался по поводу лика Спасителя на российском флаге Корчевников: взирание на российский флаг становится почти молитвой

Фото: МО РФ

Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников выложил видео в своем Telegram-канале, присланное с передовой на Украине, на котором бойцы ВС РФ стоят на фоне триколора с ликом Иисуса Христа. Телеведущий сообщил, что российский флаг в таком исполнении ему особенно близок. Кочевников напомнил подписчикам значения цветов главного символа России: белый — правда, синий — мир, а красный — державность.

Спаситель на фоне нашего триколора. В принципе, вот и все о России. В этот флаг-стяг можно смотреть веками и познавать Россию вечную, земную и небесную. Смотреть и всякий раз удивляться. Но и без иконы, что беднее и как бы не до конца, наш флаг, если уметь его читать, может многое объяснить про нас самих. Само взирание на флаг становится почти молитвой, — заявил телеведущий.

Ранее Корчевников назвал сатанистами тех, кто выступает против передачи РПЦ иконы «Троица» Андрея Рублева и других святынь, хранящихся в музеях. По словам телеведущего, православные иконы и мощи должны быть в храмах. Корчевников подчеркнул, что «запирать мощи под стекло» — «хитрый западный вид гонений на православие».

Телеведущий добавил, что недавно «Троица» была передана из Третьяковской галереи Русской православной церкви. Кочевников считает это правильным шагом, предпринятым благодаря решениям президента Владимира Путина и патриарха Кирилла.