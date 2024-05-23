Коц высказался о недоумении по поводу ареста генерала Шамарина Военкор Коц заявил, что претензии к генералу Шамарину предъявляют в Telegram

Фото: МО РФ

Вадим Шамарин

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале высказался о недоумении вокруг ареста замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. По словам журналиста, если бы к нему были претензии по связи, тогда «надо было бы дело по госизмене заводить».

В том-то и печаль, что по связи к нему претензии предъявляют только в Telegram. А следствие вменяет «только» взятку, — написал военкор.

Коц добавил, что предшественник Шамарина — Халик Арсланов — «тоже не за плохую связь присел, а за мошенничество». Так он прокомментировал недоумение журналиста Андрея Медведева насчет ситуации.

Ранее стало известно об аресте замначальника Генштаба ВС РФ. Соответствующее решение принял 235-й гарнизонный военный суд. Арест произошел в рамках дела о получении особо крупной взятки. Генерал может лишиться свободы в срок до 15 лет.

Задержание Шамарина произошло в связи с делом о возможных махинациях. В правоохранительных органах отмечали, что у высокопоставленного военного проходили обыски. Шамарин также занимает должность начальника Главного управления связи ВС России. Генерал побывал на допросе.

Напомним, в 2020 году арестовали прошлого замглавы Генштаба Халика Арсланова. Его обвинили в коррупции и махинациях при осуществлении поставок в ВС РФ.