Коц: все эти «шарлоты» и «наргизы» своей популярностью обязаны России Военкор Коц заявил, что Шарлот и Наргиз обязаны своей популярностью России

Фото: АГН «Москва»

Наргиз

Сжегший российский паспорт певец Шарлот и признавшаяся в финансировании ВСУ финалистка шоу «Голос» Наргиз Закирова своей популярностью обязаны России, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, иначе они бы не смогли подняться выше «уровня кабацкой песни и пляски».

Эстрадная жизнь для меня — параллельная реальность, с которой я практически не пересекаюсь. Приходится лезть в «Википедию» и предсказуемо узнавать, что все эти шарлоты и наргизы своей популярностью обязаны России, без которой не поднялись бы выше уровня кабацкой песни и пляски, — отметил Коц.

Журналист добавил, что Наргиз не была такой популярной в США, где раньше выступала в местных ресторанах, пока не приехала в Москву на известный музыкальный проект. По мнению Коца, певица боится вернуться к тому уровню, на котором была до приезда в Россию.

Музыкальный продюсер Максим Фадеев ранее обратился в ФСБ и МВД с просьбой проверить деятельность дяди Наргиз — лидера ВИА «Ялла» Фарруха Закирова. По его словам, родственнику певицы нельзя гастролировать по России после скандального заявления Наргиз. В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом артистка призналась, что является патриотом США и намерена сжечь российский паспорт мужа.