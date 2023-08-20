Коц усомнился в способности мэра Одессы отстоять памятник Пушкину

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Позиция мэра Одессы Геннадия Труханова, выступившего против сноса памятника поэту Александру Пушкину, справедлива и оправдана, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. В то же время журналист усомнился в способности градоначальника стоять на своем до конца.

Абсолютно нормальная позиция для градоначальника. Если бы не одно «но». Труханов — известный «флюгер» и уже не раз менял свое мнение под давлением внешних обстоятельств, — написал Коц.

В частности, он напомнил о ситуации с памятником Екатерине II. Сначала Труханов был против сноса монумента, но столкнулся с критикой со стороны радикально-настроенных украинцев. Когда же на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой разобраться в происходящем, одесский мэр решил отступить.

Отступит и сейчас, когда ему вновь погрозят пальчиком. Пушкин, олицетворение красоты и величия русского языка, для настоящего украинца, как красная тряпка для быка, — заключил Коц.

К началу 2022 года украинские власти снесли более 2,5 тысячи памятников, а также переименовали более 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц в рамках закона о декоммунизации. В прошлом году на Украине поднялась новая волна борьбы с российской и советской историей и культурой. Так, ранее сообщалось, что в Харькове закрасили мурал с изображением поэта Сергея Есенина.