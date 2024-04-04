Коц рассказал об убийстве ВСУ двоих мирных людей на Днепре Коц: дрон ВСУ убил на Днепре двоих мирных людей, которые везли продукты

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский дрон убил двух мирных жителей, которые везли в село Бабино воду и продукты, рассказал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Он отметил, что населенный пункт располагается на берегу Днепра.

Украинский дрон ударил «Газель» на желто-синих номерах в дверь водителя. Чудовищные последствия взрыва вы видите сами. Ударил днем, когда гражданская принадлежность машины не оставляет сомнений, — написал Коц.

Военкор подчеркнул, что пассажир автомобиля выжил после первого удара. Он успел отползти и наложить жгут на раненую ногу. По словам Коца, его добили уже на дороге, не пожалев второго дрона.

Позднее к месту прибыли люди из села, чтобы помочь, однако ВСУ нанесли удар и по ним. Коц выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что ВСУ выпускают харьковчан, чтобы те в случае успеха ВС РФ на этом направлении не перешли на сторону России. По его словам, харьковчане едут в Кировоградскую и Киевскую области, а также в западные регионы республики.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко также отмечал, что вокруг Харькова создается буферная зона безопасности, огораживающая город от пророссийски настроенных граждан. По его данным, в ряд населенных пунктов области прибывают представители военизированных радикальных движений.