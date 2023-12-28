Коц рассказал о призыве бойцов СВО к участникам «голой» вечеринки Военкор Коц: бойцы призвали звезд «голой» вечеринки передать в зону СВО 300 БПЛА

Фото: МО РФ

Российские бойцы призвали участников «голой» вечеринки в Москве отправить в зону СВО 300 разведывательных дронов Mavic 3, сообщил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, он не смог проигнорировать инициативу этих «достойнейших людей» и разместил видео с обращением военных у себя в канале.

Хотите, чтобы общество вас простило? Купите всей своей компанией 300 разведывательных дронов Mavic 3 и отправьте на фронт через этот канал, — говорят бойцы на видео.

Коц добавил, что квадрокоптеры Mavic 3 — расходный материал в зоне СВО, их всегда мало. При этом эти БПЛА — не секретное оружие, достать их не сложнее, чем «костюмы Дольче и Баленсиага», отметил он.

Что касается цены вопроса, то известный кулон на заднице — это около 70 таких дронов, — резюмировал Коц.

Отмечалось, что цепь с бриллиантами, общий вес которых составил 40 карат, и подвеской с замбийским изумрудом (7,26 карата) стоимостью 23 млн рублей можно было заметить на телеведущей Анастасии Ивлеевой в ходе вечеринки. Она разместила украшение в нижней части спины.

Ранее глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что извинений блогера Ивлеевой за организацию «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» недостаточно. Он предлагает ей посетить зону проведения специальной военной операции, чтобы познакомиться с реалиями жизни и понять, в какой ситуации находится страна.

Также Резяпов посоветовал Ивлеевой принять участие в гуманитарных операциях и личным примером показать любовь к России, о которой она говорит. Это, по словам общественника, будет лучше, чем вешать «драгоценности на свою пятую точку».