Коц рассказал, как получилось уничтожить ЗРК IRIS-T ВСУ Коц: IRIS-T слабо реагирует на малоразмерные цели

РЛС ЗРК IRIS-T ВСУ, возможно, слабо реагирует на малоразмерные цели, такие как беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале Александр Коц. Таким образом он прокомментировал уничтожение немецкой пусковой установки. Он добавил, что судя по кадрам объективного контроля, опубликованным Минобороны, ЗРК был в боевом положении — ПУ установлена вертикально, РЛС включена.

Факт, что «немка» не смогла засечь дрон-разведчик и быстро свалить с позиции, может говорить о том, что «Ирис» слабо реагирует на малоразмерные цели, либо беспилотник зашел в мертвую зону. А практически одновременное поражение компонентов комплекса свидетельствует о том, что удар был нанесен с самолета двумя ракетами «воздух-земля». Его ЗРК тоже «проворонил», — сообщил Коц.

Ранее Минобороны показало кадры с уничтожением Вооруженные силы России украинского зенитно-ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства в зоне военной операции на Украине. На видео видно, как после двух точных ударов пусковая установка и радиолокационная станция взлетают на воздух.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс может не обеспечить Украину необходимым оружием для противостояния с Россией. Он добавил, что Блок изучает возможность передать Киеву больше систем Patriot.