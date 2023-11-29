Коц раскрыл один «неприятный момент» в истории с травлей участника СВО Военкор Коц обратился к россиянам после истории с травлей псковского бойца СВО

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Военный корреспондент Александр Коц призвал жителей России не быть равнодушными после истории с ущемлением прав участника СВО Андрея Ползохновского с инвалидностью в Псковской области. Как написал журналист в Telegram-канале, он удивлен одному неприятному моменту, что сотни жителей дома, где проживает боец, проигнорировали хамское отношение к нему со стороны некоторых соседей.

Неужели в этом домовом чате были только сам Андрей и те, кто ему оппонировал? Неужели не нашлись соседи, которых, как и сотни моих подписчиков, возмущает такое отношение к кавалеру ордена Мужества, потерявшему на войне ногу? Да просто хамское отношение к инвалиду. <...> Не будьте равнодушными. Иной раз равнодушие — это пассивное соучастие, — обратил внимание Коц.

Как подчеркнул военкор, общество сильно зацепила история Ползохновского. Коц заявил, что после репортажа в эфире «ГТРК-Псков» ему пишут слова поддержки в адрес бойца со всей страны: от Камчатки до Мелитополя. Он также отметил, что государство оперативно вмешалось в ситуацию, руководство УМВД РФ по Псковской области уже разбирается в происходящем.

Ползохновский ранее рассказал журналистам, что ежедневно сталкивается с оскорблениями и угрозами. Соседи не позволяют ему пользоваться специально отведенным местом для инвалидов и постоянно занимают парковку. При этом попытки мирно решить конфликт ни к чему не привели. На просьбы убрать автомобили жильцы дома отвечают агрессией.