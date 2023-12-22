Коц прокомментировал вечеринку Ивлеевой письмом жены мобилизованного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой письмом жены мобилизованного. Он назвал послание от своей подписчицы пронзительным.

В своем сообщении женщина рассказала, что ее муж получил повестку 26 февраля 2022 года и сразу явился на сборы. С тех пор она видела супруга лишь однажды — весной во время его отпуска. Она отметила, что ей тяжело, однако не имеет «никакого права раскисать и опускать руки, ведь мужу там гораздо тяжелее».

Зато СВО и мобилизация показали, кто есть кто. Зато теперь видно, кто друг, кто враг, кто мразь, а кто бросил все силы для мужиков наших. Зато оказалось, что многие женщины, мужчины, дети, которые не участвуют напрямую в боевых действиях, делают немало в тылу... возят гуманитарку, плетут сети, собирают дроны, вяжут носки, защиту, готовят еду, — пишет жена мобилизованного.

Она отмечает, что на селебрити, иностранные товары и богемную тусовку ей все равно. Среди музыкальных интересов она назвала группы «Король и Шут», «Кино» и «Сектор Газа», а также Акима Апачева, Radio Tapok и Юлию Чичерину.

Я жена мобилизованного, да, моя жизнь изменилась, да, я хочу, чтоб муж был рядом, да, я хочу, чтоб это все закончилось, но нашей победой. Да, каждому воздастся по вере его. Да, вскрылась личина каждого. Да, мне страшно. И да, я патриот и моя Родина — Россия! — заключила она.

Вторая часть «голой вечеринки», организатором которой выступила Анастасия Ивлеева, началась около полуночи 21 декабря. Мероприятие задержалось примерно на час, поскольку в заведение нагрянули представители силовых структур. За сутки до этого первая часть «голой вечеринки» собрала большое количество селебрити. В числе гостей Анастасии Ивлеевой были такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров и Дима Билан, певица Лолита, журналистка Ксения Собчак и рэпер Джиган.

Мероприятие вызвало большой скандал. Так, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила запретить в период СВО проведение мероприятий, нарушающих нормы морали. Депутат обратилась с просьбой об этом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.