Военкор Коц призвал Нурмагомедова и Хасбика приютить беженцев из Газы

Фото: t.me/s/mchs_official

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале призвал чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова, экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и блогера Хасбика приютить у себя беженцев из сектора Газа. Таким образом военкор предложил дагестанцам, высказывавшимся в поддержку Палестины, проявить свое «кавказское гостеприимство».

Интересно, а дагестанские борцы не хотят приютить у себя пару семей беженцев из сектора Газа? А то пишут, что те, у кого нет родственников в России, будут размещены в пунктах временного содержания в Подмосковье. Так почему бы чемпиону Европы по вольной борьбе Махмуду Магомедову не пригласить беженцев к себе? Или Хабибу. Или Хасбику. Или имамам Дагестана, которые все вместе требовали не наказывать погромщиков, искавших евреев в самолетных турбинах, — написал Коц.

Военкор призвал дагестанцев продемонстрировать их гостеприимство «на деле» после того, как они «на словах» выразили палестинцам свою солидарность на фоне обострения ближневосточного конфликта. В частности, Коц упомянул о беспорядках в аэропорту Махачкалы 30 октября, после которых Магомедов призвал власти Дагестана «не ломать судьбы» погромщиков и отпустить задержанных.

Ранее спецборт МЧС России доставил в Москву первую группу россиян, эвакуированных из сектора Газа. Самолет Ил-76 с 70 гражданами РФ, вылетевший из Каира, вечером 13 ноября приземлился в столичном аэропорту Домодедово.