Коц показал американским правозащитникам путь к выходу Коц удивился позднему признанию Freedom House нежелательной организацией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Коц

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц счел удивительным, что американскую НПО Freedom House (признана нежелательной в России) «прижали» в стране только сейчас. Журналист напомнил в своем Telegram-канале, что организация призывала к конфискации российских активов в пользу Украины и к увеличению санкционного давления на Москву.

Удивительно, что Freedom House прижали у нас в стране только сейчас — спустя два с лишним года войны и тринадцати пакетов антироссийских санкций. Эта НПО со штаб-квартирой Вашингтона на три четверти финансируется правительством США, в ее руководстве бывшие црушники и люди, откровенно ненавидящие Россию, — написал Коц.

Журналист отметил, что с 2004 года организация относит Россию к категории «несвободных» стран и по факту является инструментом влияния Вашингтона в мире, через который он поддерживает оппозиционные движения в неугодных странах и старается влиять на политику этих государств. По его мнению, работа такой организации в России в разгар СВО выглядит странно.

Ранее Коц сообщил, что ВСУ начали оснащать свои безэкипажные катера (БЭК) самолетными ракетами класса «воздух — воздух». Журналист счел это ответом на патрулирование Черного моря вертолетами Вооруженных сил России.