Коц ответил на извинения Ивлеевой стихами Маяковского Коц процитировал Маяковского в ответ на извинения Ивлеевой за «голую» вечеринку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Военный корреспондент Александр Коц привел патриотические строчки времен Первой мировой войны поэта Владимира Маяковского в ответ на извинения блогера Анастасии Ивлеевой за скандал вокруг «голой» вечеринки. Военкор добавил, что извинения и обязательство пустить средства с вечеринки на благотворительность телеведущую не «радуют».

Ивлеева заявила, что деньги с «голой» вечеринки пустит на благотворительность. По глазам видно, это ее не радует, — написал Коц.

Телеведущая Анастасия Ивлеева провела вечеринку по случаю своего дня рождения в столичном клубе Mutabor, куда пригласила кроме Киркорова Лолиту, Диму Билана и других артистов. Дресс-код вечеринки обозначили как Almost Naked, то есть почти раздетые. Позже она извинилась и призналась, что отправит выручку с продажи билетов на мероприятие на благотворительность, но это является не «актом доброй воли».

Ряд российских чиновников осудили участников резонансного мероприятия и призвали бойкотировать артистов, которые посетили вечеринку Ивлеевой. В частности, с такой инициативой выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, депутаты Госдумы Виталий Милонов, Александр Шолохов и Дмитрий Гусев.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лишить Киркорова звания народного артиста РФ из-за его образа на «голой» вечеринке у Ивлеевой. По мнению чиновника, полупрозрачный наряд не соответствует регалиям артиста.