«Как бог черепаху»: Коц отреагировал на уничтожение второго танка Abrams Военкор Коц: ВС РФ квадрокоптером уничтожили танк Abrams

Фото: МО РФ

ВС РФ на Авдеевском направлении уничтожили второй M1A1 Abrams с помощью дрона-камикадзе «Упырь», сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он добавил, что есть доказательства ликвидации американской машины разминирования M1150 Assault Breacher на базе того же танка. По его словам, специализированных машин разминирования у ВСУ откровенно мало, каждая из них — на вес золота.

Сообщают, под Бердычами бойцы одного из соединений ЦВО ушатали народным дроном-камикадзе «Упырь» второй M1A1 Abrams. 60-тонную бронированную машину стоимостью более 5 миллионов долларов сжег квадрокоптер ценой несколько десятков тысяч рублей с подвешенной «морковкой» ПГ-7В еще из советских запасов <...> Пока что по критерию «эффективность-стоимость» наши дроноводы-бронебойщики уделывают блок НАТО, как бог черепаху, — написал Коц.

26 февраля около 16:20 начали появляться сообщения, что российские бойцы подбили первый Abrams на Авдеевском направлении. Военные уничтожили его с помощью беспилотника-камикадзе, после чего добили из ручного гранатомета.

Ранее сегодня, 3 марта, военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале кадры, на которых видно уничтоженный танк. По словам репортера, сейчас их может быть больше.