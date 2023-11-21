Коц оценил рост поставок в войска ракетно-артиллерийского вооружения Военкор Коц восхитился ростом поставок в войска орудий и БПЛА

Фото: МО РФ

Количество поставок ракетно-артиллерийского вооружения и БПЛА в войска должно перейти в качество, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал слова министра обороны России Сергей Шойгу о многократном росте поставок.

Объемы поставок в войска основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения по сравнению с началом прошлого года выросли почти в пять раз, БПЛА — в 16 раз, рассказал Сергей Шойгу. Артиллерия в связке с дронами — самый эффективный дуэт. Тот случай, когда количество равно качеству, чем больше, тем лучше, — написал Коц.

По его словам, 80 лет назад, в ноябре 1943 года, командование Красной армии в ходе Киевской наступательной операции довело плотность артиллерии на Лютежском плацдарме до 400 орудий на километр фронта. В результате мощной артподготовки группировка советских войск, наступавшая на Киев с севера, первые несколько километров прошла, не встречая сопротивления.

Не нужно столько орудий при наличии дронов-корректировщиков. Но вес и точность артиллерийского залпа по-прежнему является решающим аргументом. Хорошо, что в промышленности это понимают, — резюмировал Коц.

Ранее Коц заявил, что российская оборонная промышленность сегодня демонстрирует большую эффективность, чем коллективная западная. И происходит это, по его словам, несмотря на несопоставимые бюджеты.