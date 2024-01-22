Коц оценил опасность создания общей оборонки Польши и Украины Коц: Киев и Варшава планируют создать общую оборонку, недосягаемую для ВС России

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша и Украина планируют создать совместные оружейные предприятия, недосягаемые для России сообщил в своем Telegram-канала Александр Коц. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского после встречи с польским премьер-министром Дональдом Туском.

Коц напомнил, что Польша и так является «тыловой базой» Украины. По мнению журналиста, строительство совместных оружейных предприятий, недосягаемых для российских ракет – логичный следующий шаг.

Нам ни в коем случае нельзя сейчас расслабляться и предаваться ложному оптимизму. Запад не может допустить военной победы России и готовится создать на наших границах, по сути, огромный военный завод. Рано или поздно они запустят оборонную промышленность в полную мощь и ВСУ будут получать все, что попросят, — написал Коц.

Ранее сенатор от Крыма, член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что множество стран не согласится с требованием премьер-министра Польши Дональда Туска мобилизовать весь мир для помощи Украине. По его словам, подобные слова указывают на манию величия чиновника. Сенатор также подчеркнул, что страны Прибалтики могут согласиться с подобной идеей, так как негативно относятся к русскому народу.