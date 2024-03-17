Коц оценил идею Макрона об олимпийском перемирии Коц: какое России дело до Олимпиады, в которой не участвует ее сборная?

Фото: Lorenz Huter/Lorenz Huter/photothek.de/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о требовании к России прекратить огонь на время Олимпийских игр, забывает, что коллективный Запад никогда сам этого не делал, написал военный корреспондент Александр Коц. Он напомнил, что во время Олимпиады в Пекине в 2008 году Грузия напала на Южную Осетию, а во время Олимпиады в Сочи в 2014 году состоялся Майдан на Украине. Журналист добавил, что РФ нет дела до Олимпиады, в которой не участвует ее сборная.

Президент Франции тут ляпнул, что потребует от России прекращения огня на время проведения Олимпиады <...>. А я бы напомнил французскому лидеру о том, как коллективный Запад натравил Саакашвили на осетин в августе 2008 года, когда в Пекине шла Олимпиада. А еще я бы напомнил Макрону, как коллективный Запад устроил Майдан с госпереворотом во время Олимпиады в Сочи <...>. В конце концов, что нам до той Олимпиады, в которой сборная Российской Федерации все равно не участвует? — написал он.

Ранее Макрон заявил, что Франция предложит прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Кроме того, Макрон рассказал о готовности Парижа жестко ответить на возможную эскалацию со стороны России.