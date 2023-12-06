Киев продолжает мастер-класс по устранению предателей, заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя в своем Telegram-канале гибель экс-нардепа Верховной рады Ильи Кивы. Военкор подчеркнул, что для Украины Кива был предателем, а в России не смог стать своим из-за токсичного бэкграунда.
В Подмосковье убит Кива. Киев продолжает мастер-класс по устранению предателей. А для Украины Кива таковым и был. Он и здесь своим не стал, как ни старался. Слишком токсичный бэкграунд, — написал Коц.
Коц добавил, что Киву символично убили в день ВСУ. При этом ответственность за убийство фактически взяло на себя ГУР Украины.
Спикер ведомства подтвердил: «Кива — все. Такая судьба ждет всех предателей Украины», — сообщил Коц.
Окровавленное тело бывшего украинского депутата нашли в снегу сегодня, 6 декабря. Отмечается, что труп лежал на территории парковой зоны отеля в подмосковной деревне Супонево. По данным Telegram-каналов, Кива скончался от огнестрельного ранения в голову.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что к убийству Ильи Кивы причастны украинские исполнители. В своем Telegram-канале она написала, что такие, как он, «уничтожаются своими».
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Депутат Илья Кива встречает демонстрантов во время митинга военнослужащих и отставных полицейских с призывом к перерасчету пенсий возле Верховной рады
Фото: Стрингер/РИА Новости
Илья Кива перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины в Киеве
Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко и депутат от ОПЗЖ Илья Кива (слева направо) дерутся во время пленарного заседания украинского парламента
Фото: Olena Khudiakova/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
Илья Кива и Виктор Медведчук у здания апелляционного суда в Киеве
Фото: Anatolii Siryk/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
Депутат Илья Кива (в центре) возле Печерского районного суда в Киеве
Фото: Анна Марченко/ТАСС
Народный депутат Украины Илья Кива во время возложения цветов к Вечному огню в парке Вечной Славы в 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне