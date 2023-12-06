«Не стал своим в России»: Коц о гибели Кивы Военкор Коц: Кива не стал своим в России из-за токсичного бэкграунда

Фото: Zuma\TASS

Илья Кива

Киев продолжает мастер-класс по устранению предателей, заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя в своем Telegram-канале гибель экс-нардепа Верховной рады Ильи Кивы. Военкор подчеркнул, что для Украины Кива был предателем, а в России не смог стать своим из-за токсичного бэкграунда.

В Подмосковье убит Кива. Киев продолжает мастер-класс по устранению предателей. А для Украины Кива таковым и был. Он и здесь своим не стал, как ни старался. Слишком токсичный бэкграунд, — написал Коц.

Коц добавил, что Киву символично убили в день ВСУ. При этом ответственность за убийство фактически взяло на себя ГУР Украины.

Спикер ведомства подтвердил: «Кива — все. Такая судьба ждет всех предателей Украины», — сообщил Коц.

Окровавленное тело бывшего украинского депутата нашли в снегу сегодня, 6 декабря. Отмечается, что труп лежал на территории парковой зоны отеля в подмосковной деревне Супонево. По данным Telegram-каналов, Кива скончался от огнестрельного ранения в голову.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что к убийству Ильи Кивы причастны украинские исполнители. В своем Telegram-канале она написала, что такие, как он, «уничтожаются своими».