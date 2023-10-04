«Потери ради фоточки»: Коц оценил десант диверсантов ВСУ в Крым Военкор Коц: ВСУ понесли потери ради фото с флагом в Крыму

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Киев неохотно признал потери в ходе попытки высадки десанта в Крыму, написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале, комментируя слова представителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрея Юсова. Коц добавил, что ГУР понес потери ради «фоточки с флагом» в Крыму.

ГУР понес потери ради фоточки с флагом в русском Крыму. Что тут сказать, приходите фоткаться еще. Нам не жалко,— написал Коц.

Он также привел слова Юсова о том, что «к сожалению, есть потери среди украинских защитников». Коц отметил, что осталось дождаться видео этого боя.

Судя по ранее опубликованным кадрам, беспилотник снимал подход диверсантов к берегу. Значит, должны быть и кадры боя, — резюмировал военкор.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС РФ минувшей ночью, 4 октября, пресекли попытку диверсантов ВСУ атаковать территорию Крыма. Украинцы пытались добраться до мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах. Отмечалось, что для удара по катерам и гидроциклам ВСУ в воздух был поднят самолет Су-30СМ морской авиации Черноморского флота. Он атаковал отступающие подразделения украинцев.

Позже ФСБ заявила о захвате в плен одного из диверсантов, участвовавших в попытке высадки на полуостров. В ходе опроса пленный раскрыл цели группы — фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага.