Коц объяснил, почему России не стоит выдавать паспорта уклонистам с Украины Коц: уехавшие в Европу от мобилизации украинцы могут быть враждебны к России

Идея экс-советника украинского президента Алексея Арестовича выдавать российские паспорта уклонистам от мобилизации, которые уехали в Европу, невыгодна для России по трем причинам, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, это связано с их нежеланием защищать родину, их возможной враждебностью к Москве, а также негативной реакцией Европы на украинских граждан с паспортами РФ на ее территории.

Ну, во-первых, из тех, кто не хочет защищать свою страну, добровольцы будут, как из говна куля. Во-вторых, а что им делать в Европе с российскими паспортами? Кто там будет также рад красной ксиве с орлом, как и синей с трезубцем? — написал Коц.

Третья причина, по мнению военкора, заключается в том, что те, кто хотел сбежать от войны в Россию, не поехали в Польшу, Румынию и Болгарию. Таким образом, существует потенциальная опасность получить враждебно настроенных к Москве украинцев, «из которых противник будет формировать даже не ячейки, а целые отряды террористов», считает Коц. По его словам, «их 30 лет учили ненавидеть русню».

Он допустил, что с точки зрения информационной борьбы идея может показаться выгодной для России. Однако в первую очередь следует наладить процесс репатриации тех, кто искренне хочет жить в РФ, а не просто перекантоваться, заключил Коц.

Ранее Арестович заявил, что Москва могла бы предложить российские паспорта украинцам, которые уехали от мобилизации в Европу и вскоре могут оказаться отрезанными от консульских услуг. По его оценке, из 10 млн эмигрантов около миллиона могут прийти за новым гражданством.