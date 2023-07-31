Коц назвал вилкой щит, который заменит герб СССР на «Родине-матери» в Киеве

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Российский военкор Александр Коц назвал трезубец, который заменит герб СССР на «Родине-матери» в Киеве, вилкой, которой украинские власти «будут жрать на халяву», используя деньги Запада. В своем Telegram-канале он написал, что такой жест показателен, ведь советский щит символизировал труд.

Очень показательный ход: вместо серпа и молота, олицетворявших упорный труд, незалежная выбирает «вилку». Которой нынешний режим будет жрать на халяву за счет западных спонсоров, — написал Коц.

Военкор отметил, что герб является не единственным советским символом на монументе. Коц пояснил, что эфес меча, который «Родина-Мать» сжимает в правой руке, украшен пятиконечными звездами, такими же, как на башнях московского Кремля и на кокардах красноармейцев. Журналист посоветовал «декоммунизировать» меч и заменить на вантуз, как символ трудовой миграции в страны Европы.

Коц считает, что действительно «декоммунизировать» Украину можно путем закрытия и распиливания на лом советских заводов, а также перепрофилирования в музеи голодомора советских электростанций, разрушения советских мостов и плотин, а также продажей в третьи страны оставшегося советского оружия. Однако, по мнению военкора, после этого от страны ничего не останется.

Ранее стало известно, что монумент «Родина-мать» в Киеве получит новое название — «Украина-мать». Генеральный директор национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук выразил надежду, что Министерство культуры утвердит изменения к Дню независимости страны.

Украинский скульптор Алексей Пергаменщик, приложивший руку к созданию герба Украины в виде трезубца, который установят на монумент «Родина-мать» в Киеве вместо советского, предложил сохранить герб СССР. Он счел правильным поместить фрагмент монумента в зал под статую, распилив на несколько частей.